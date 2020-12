Ferrari: A 2021-es motor újra versenyképes lesz

A 2021-es Forma-1-es szezonra korlátozott a fejlesztési lehetőség a csapatok számára: a Ferrari az idei kasztnival indul majd jövőre is, azonban a motort továbbfejlesztik – erre nagy szüksége is van a maranellóiaknak.

A Ferrarinál már elemzik a próbapadon látott eredményeket, és Binotto szerint ígéretesnek mutatkoznak az eddigi adatok.

„Megerősíthetem, hogy a motor a próbapadon jól működik, és úgy gondolom, teljesítmény szempontjából előrelépéseket teszünk 2020-hoz képest” – mondta a csapatfőnök.

„Úgy gondolom, a motor tekintetében újra versenyképesek leszünk. Nem nekünk lesz a legrosszabb motorunk a mezőnyben – legalábbis ez az érzésem, amikor a próbapad adataira nézek.”

„De nem tudom, hogy a többi gyártó mit csinál és mennyire tudnak ők javulni” – tette hozzá Binotto.

„Minden tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy kiküszöböljük az SF1000-es gyengeségeit. És ez nemcsak a hajtóegységre vonatkozik, hanem arra is, hogy az aerodinamikán is fejlesztenünk kell – és fogunk is rajta javítani.”