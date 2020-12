Ferrari: Leclerc olyan vezére lehet a csapatnak, mint Schumacher volt

Leclerc 2019-ben érkezett a Ferrarihoz, miután az azt megelőző évben remek teljesítményt nyújtott debütáló idényében az Alfa Romeóval.

A monacói első ferraris évében két győzelmet is szerzett: az első a belgiumi Spában, a másodikat pedig a Scuderia hazai versenyén, Monzában. A Ferrari nem is habozott sokáig, tavaly karácsonykor egy hosszú távra, 2024 végéig szóló szerződést írt alá Leclerc-rel.

A Ferrari számára nehezen alakult a 2020-as Forma-1-es idény, Mattia Binotto csapatfőnök viszont azt mondja, hasonló újjáépülés zajlik most a csapatnál, mint 1996-ban, amikor Michael Schumacher megérkezett Maranellóba.

„Gyakran összehasonlítom ezt a két időszakot, mert nem kétséges, hogy vannak hasonlóságok” – mondta a szakember a Beyond the Grid című podcastműsorban.

„A Ferrari akkor, 1995 és 2000 között beruházott. Beruháztunk, ahogy most is beruházunk. Beruházunk a technológiába, de beruházunk szakemberekbe is: fiatal embereket alkalmazunk, fiatal mérnököket.”

„Ha megnézzük az elmúlt évek Ferrariját, akkor láthatjuk, hogy sok fiatal mérnököt foglalkoztattunk, akik ma már kezdenek a csapat alapjául szolgálni.”

„És volt ott egy vezető is versenyzőként, Michael. Azt gondolom, ma pedig itt van nekünk Charles. Nyilván nem olyan tapasztalt, mint Michael volt, hiszen nem egy világbajnok, míg Michael bajnokként érkezett.”

„De van egy igazi vezetőnk a pályán is. Szerintem ez is fontos. Úgy gondolom, az egész vállalaton belül megvan az elköteleződés azt illetően, hogy felépítsünk egy győzelmi ciklust a jövőben.”

„Charles sokkal fiatalabb, mint Michael volt akkor. Szüksége van arra, hogy fejlődjünk csapatként. A Ferrari holnapi sikerei valahogy attól is függnek majd, hogy ő miképp viselkedik vezetőként.”

„De azt gondolom, hogy míg Michael már eleve vezetőként érkezett, Charles még fejlődik, mint vezető – de jól halad ebben.”

Bár eredmények tekintetében a Ferrarinak idén nem sikerült sokat villantania, Binotto szerint Leclerc jobban vezet idén, mint 2019-ben, amikor is a 4. helyen zárta az egyéni bajnokságot.

„Idén még jobban vezet, mint tavaly. Azt gondolom, ezzel a nehéz autóval nagyon erős és következetes teljesítményt nyújt, képes alkalmazkodni a különféle pályákhoz, és próbálja a legtöbbet kihozni az autóból.”

„Fejlődött, jobban érti a gumikat, képes kezelni azokat – nemcsak egyetlen időmérős körön, mely tekintetben nagyon erős, hanem a versenytempóban is. Versenyzőként sokat fejlődött. Szerintem erősebb, mint volt. Ez a tapasztalattal jön – de nemcsak versenyzőként, hanem emberként is beérik.”









„Nagyon szoros kapcsolata van a csapattal, elkötelezett a Ferrari mellett, és szerintem ezt a munkatársaink is remekül érzik. Tetszik, ahogy tagjává vált a családunknak. Tetszik a hozzáállása.”