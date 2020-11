Hamilton elismerte, „időnként egyeztetett” a Ferrarival

A brit versenyző 2013-ban szerződött a Mercedeshez – akkor még mindössze egy világbajnoki címmel rendelkezett, amit 2008-ban nyert meg a McLarennel.

Hamilton viszont a német istállóval egyedülálló sikereket ért el: hat vb-címet szerzett a Mercedesszel, és a Forma-1 történetének legeredményesebb pilótájává vált.

Hamilton a minap az olasz sajtónak nyilatkozva elárulta, többször egyeztetett a Ferrari Forma-1-es csapatával egy esetleges szerződésről, de „soha nem került igazán közel” ahhoz, hogy aláírjon az olaszokhoz.

„Időnként egyeztettünk, de soha nem jutottunk túl a lehetőségek puszta feltérképezésén, és azok nem is voltak az igaziak” – mondta a hétszeres világbajnok a Gazzetta dello Sport című lapnak.

A brit kifejtette: egyik oka annak, hogy soha nem jött össze ez a házasság, hogy az ő adott szerződésének lejárta soha nem esett egybe egy Ferrarinál való üresedéssel.

„Soha nem egyezett a pozíciónk. Azt gondolom, az időzítés az, ami számít, és a dolgok okkal történnek. Az elmúlt idényekben az én szerződésem mindig máskor járt le, mint a többi versenyzőé. És végül így alakult.”

Hamilton elárulta, amikor annak idején csatlakozott a Mercedeshez, az volt az egyik feltétele, hogy engedjék, hogy önmaga legyen, és ne korlátozzák őt személyes szabadságában.

„A McLarennél sokat fejlődtem, de voltak bizonyos elvárásaik azzal kapcsolatban, hogy egy versenyzőnek hogyan is kell viselkednie, és ezek szemben álltak azzal a ténnyel, hogy én mindig kívülálló voltam, nem voltam hajlandó idomulni.”

„Mielőtt aláírtam a Mercedeshez, azt mondtam: ’Figyeljetek, én más vagyok, mint a többiek. Hagyjátok, hogy önmagam legyek, hagyjátok, hogy megtapasztaljak dolgokat, mert meg kell tudnom, ki is vagyok valójában. És bárhogy is lesz, segíteni foglak titeket abban, hogy ez a márka megfelelőbb módon növekedjen a fiatalok világában’. És így is lett.”