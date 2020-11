Hamilton győzelmével világbajnok a Mercedes, Verstappen defekt miatt esett ki Imolában!

A pole pozícióból a Mercedes versenyzője, Valtteri Bottas várhatta a rajtot, aki F1-es pályafutása 15. rajtelsőségét szerezte meg a szombati időmérő edzésen. Mellőle a vb-címvédő Lewis Hamilton várta a startot, a második sorban pedig Max Verstappen, valamint meglepetésre Pierre Gasly sorakozott.

A Ferrarik közül ezúttal is Charles Leclerc volt a jobb szombaton: a monacói a 7. helyről rajtolhatott, míg Sebastian Vettel csak a 14. pozícióból várhatta a piros lámpák kialvását.

A RAJT

Bottas remekül jött el a rajttól, akárcsak Max Verstappen, aki rögtön be is bújt Hamilton mellé, és megelőzte a világbajnoki éllovast. A Mercedes versenyzőjét Gasly is keményen támadta a rajtnál, ám végül kénytelen volt visszavenni, és így Ricciardóval szemben veszített is egy pozíciót. A 7. helyről rajtoló Leclerc megelőzte Alex Albont, így egy pozíciót javított a startnál.

A rajt után Lance Stroll nekikoccant Esteban Ocon autójának, első szárnya pedig megsérült, így már az első kör végén a bokszba kényszerült. Sebastian Vettel Kevin Magnussent pöccintette meg, a Haas dán pilótája emiatt megpördült, így rengeteg időt veszített. Fotó: Pirelli

A 6. körben Carlos Sainz előzte meg csapattársát, Lando Norrist, és feljött a 9. helyre. A 9. körben Pierre Gaslyt hívták ki a bokszba az 5. helyről: egy megoldhatatlan, víznyomással kapcsolatos probléma merült fel autójával, ami miatt feladni kényszerült a futamot.

A 13. kör végén Charles Leclerc érkezett a bokszba, aki épp kezdte utolérni Daniel Ricciardo Renault-ját. A Ferrari versenyzője a kemény keverékű abroncsokat kapta a futam második etapjára, és vélhetően nem is tervezett még egyszer kiállni.

1 körrel később Ricciardo, Albon és Kvyat is érkezett, Leclerc elévágása viszont nem sikerült, az ausztrál vissza tudott jönni a Ferrari pilótája elé.

A 18. körben Kvyat próbálta megelőzni Albont a 2-es kanyarban, a thai pilóta azonban nem hagyta magát, és “becsukta a kaput”. A két autó összeért, szerencsére azonban nem lett belőle nagyobb ütközés.

ELŐBB VERSTAPPEN, MAJD BOTTAS A BOKSZBAN, HAMILTON KINT MARAD

Verstappen a 18. kör végén hajtott a bokszba, a kemény keverékű abroncsokat szerelték fel autójára. A következő körben Bottas érkezett, a finn azonban simán visszajött a Red Bull elé. Hamilton ugrott így az élre, aki még jó pár körig kint maradt a pályán.

Bottassal közben közölték a rádión, autójának padlólemeze megsérült, elég jelentős mértékben, vélhetően törmelékek miatt.

Fotó: Mercedes

A 29. körben Esteban Ocon húzódik félre autójával, vélhetően váltóhiba miatt: véget ér számára a verseny. Az incidens miatt virtuális biztonsági autós protokoll lépett életbe, Hamilton pedig érkezett is a bokszba: a címvédő könnyedén visszajön az élre, előnye 4,3 másodperc Bottashoz képest.

Vettel egészen a 41. körig elment a közepes keverékű gumikkal, a 4. helyről állt ki a bokszba, a Ferrari azonban csúnyán elszúrta kerékcseréjét: a bal hátsó és a jobb első kerék is nehezen ment fel, több mint 10 másodpercet bukott a bokszban, és így a 14. helyre jött vissza.

BOTTAS HIBÁZIK, VERSTAPPEN LECSAP

A 42. körben Bottas más sokadszor elfékezi magát, Verstappen pedig az imolai pálya célegyenesében közel tud kerülni hozzá, és a DRS-t használva megelőzi a Mercedes pilótáját, ezzel feljön a 2. helyre.

A holland üldözőbe vette Hamiltont, a címvédő előnye viszont ekkor már 13 másodperc volt az élen.

VERSTAPPEN KIESIK, SAFETY CAR!

Az 51. körben Verstappen jobb hátsó defektet kap nagy tempónál és a sóderágyba csúszik! A holland a 2. helyről esik ki, a baleset miatt pedig beküldik a biztonsági autót. Bottas a bokszba hajtott, Hamilton pedig egy körrel később, már a Safety Car mögül érkezett kerékcserére. A brit visszajött csapattársa elé. LAP 51/63 – SAFETY CAR



Max Verstappen is OUT of the race from P2 – tyre trouble brings his race to a dramatic end! 😬#ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/an7USVqyyi— Formula 1 (@F1) November 1, 2020

Russell a biztonsági autós fázis alatt összetöri autóját: hideg gumikon túl nagy gázt adott, és elveszítette uralmát versenygépe felett. A Williams versenyzője pontszerző helyről esett ki!

A biztonsági autó az 58. körben hagyta el a pályát: Hamilton megtartotta az első helyet, Perez azonban keményen támadta Albont, és meg is előzte a Red Bullt. A thai pilóta próbált visszatámadni, ám a kigyorsításkor túl nagy gázt adott és megpördült, Sainz pedig éppen csak el tudta kerülni autóját. LAP 59/63



Disaster for Alex Albon after the restart – he collides with Carlos Sainz and drops back to P15 💥#ImolaGP 🇮🇹 #F1 pic.twitter.com/sAiFjVy8z1— Formula 1 (@F1) November 1, 2020

Kvyat közben Leclerc-t támadta, és egy határozott manőverrel meg is előzte a ferrarist, ezzel feljött a 4. helyre.

HAMILTON GYŐZ, VILÁGBAJNOK A MERCEDES!

Bár nehezen indult számára a verseny, Hamilton végül taktikus, de sima győzelmet szerzett csapattársa, Valtteri Bottas előtt. A kettős diadalnak köszönhetően a Mercedes sorozatban hetedszer is megnyerte a csapatvilágbajnoki címet. Forrás: F1

A dobogó legalsó fokára Daniel Ricciardo állt fel Imolában, megelőzve Daniil Kvyatot. A Ferrari becsületét Charles Leclerc mentette meg egy 5. hellyel. A pontszerző pozíciókban Perez, Sainz, Norris, Räikkönen és Giovinazzi zárt még.

A Forma-1-es világbajnokság két hét múlva folytatódik Isztambulban a Török Nagydíjjal.