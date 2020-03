Hamilton: Sokkol, hogy lesz Ausztrál Nagydíj!

Miközben szerte a világon egymás után törlik a sporteseményeket, a száguldó cirkusz mezőnye elutazott Melbourne-be, ahol hétvégén megrendezik a 2020-as világbajnoki sorozat első versenyét.

„Nagyon-nagyon meglep, hogy itt vagyunk. Azt gondolom, nagyszerű, hogy lehetnek versenyeink, de számomra sokkoló, hogy most itt ülünk ebben a teremben” – mondta Lewis Hamilton Ausztráliában.

„Már ma is rengeteg rajongó volt itt. Úgy tűnik, a világ többi része reagál – talán egy kicsit későn, de ma reggel is láthattuk, hogy [Donald] Trump lezárta az Egyesült Államok határait Európa előtt. Az NBA-t is felfüggesztették, az F1 pedig megy tovább.”

„Találkoztam reggel Jackie Stewarttal, fittnek és egészségesnek tűnik, és láttam több idős embert is a paddockban. Aggasztó ez az itt lévő emberek miatt. Egyértelműen aggaszt engem is.”

Arra a kérdésre, hogy akkor mégis miért versenyez a Forma-1 hétvégén, Hamilton így felelt: „Pénz beszél – de hogy őszinte legyek, nem tudom. Nem tudok mit hozzátenni.”

„Nem érzem azt, hogy véka alá kellene rejtenem a véleményemet. Tény, hogy itt vagyunk, és csak arra sarkallhatok mindenkit, hogy legyen nagyon óvatos. Nagyon bízom benne, hogy mindenkinél van kézfertőtlenítő, és bízom benne, hogy a rajongók is óvintézkedéseket tesznek.”

„Ahogy végigsétáltam a paddockban, azt láttam, hogy minden a normális mederben megy tovább. Bízom benne, hogy minden rajongó biztonságban van, és remélem, hogy átvészeljük a hétvégét halálesetek nélkül.”

Melbourne-ben egyébként több csapattagot is karantén alá vontak, miután felmerült a koronavírus gyanúja – a tesztek eredményeiről viszont még nincsenek információk. Arra a kérdésre, hogy pozitív tesztek esetén le kellene-e fújni a versenyt, Hamilton így felelt: „Nem nekem kell ezt eldöntenem. De azt hallottam, hogy öt napig nem lesznek meg az eredmények – mily’ véletlen.”