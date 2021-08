Hivatalos: Perez a Red Bullnál marad 2022-re is!

2022-ben is Sergio Perez lesz Max Verstappen csapattársa a Red Bull Forma-1-es csapatánál – jelentette be az osztrák istálló pénteken, hivatalos közleményben. A mexikói pilóta jövőre is Max Verstappen csapattársa lesz a Forma-1-ben.