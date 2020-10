Hülkenberg úgy érzi, tartani tudná a lépést Verstappennel

Az energiaital-gyárosok még mindig nem jelentették be, ki lesz Verstappen csapattársa a 2021-es idényben. Bár az istállónál állítják, elégedettek Alex Albon szolgálataival, az idei eredmények bizony azt mutatják, a thai versenyző nehezen tudja tartani a lépést csapattársával.

Azt Helmut Marko, a Red Bull tanácsadója is elismerte, nincs még döntés Albon jövőjéről, sőt, beszélt arról is, Nico Hülkenberg, vagy éppen Sergio Perez szerződtetése is szóba jöhet. Mivel azonban Verstappennel nehéz felvenni a versenyt házon belül, leginkább olyan pilótát akarnak, aki 3 tizedre meg tudja közelíteni a hollandot.

„A jobb napokon 3 tizednél is közelebb tudok kerülni Maxhoz” – mondta magabiztosan Hülkenberg a Motorsport-Magazin.com című internetes lapnak.

„Max egy valóságos gyilkos a sebességet tekintve, kemény feladat az ő csapattársának lenni, de érdekes lenne megtudni, hogyan is teljesítenék hozzá képest.”

Hülkenberg idén nem kapott helyet az F1-ben, 3 versenyen azonban rajthoz állhatott a Racing Point színeiben: még Silverstone-ban a koronavírusos Sergio Perezt helyettesítette, a Nürburgringen pedig a betegség miatt távolmaradó Lance Stroll helyett ugrott be.

„Nem sok versenyző van, aki képes ezt megtenni – csak úgy beugrani és jól teljesíteni” – mondta magabiztosan a német a Bild am Sonntag című lapnak.

„De én nem arra vágyom, hogy tűzoltó legyek! Voltak csapatok, akik szerették volna, ha beugróként folyamatosan a rendelkezésükre állok. De egy teljes értékű versenyzői ülés számomra a prioritás.

Hülkenberg kifejtette, a Red Bull egyértelműen „a legjobb opció” lehet számára 2021-re, noha tudja, elég csekélyek az esélyei arra, hogy az osztrák istálló leszerződtesse őt.