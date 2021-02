A tavaly még Renault néven szereplő francia istálló idén az Esteban Ocon – Fernando Alonso kettőssel vág neki a világbajnokság küzdelmeinek, új, A521-es kódjelű betontorpedóját pedig a csapat enstone-i központjában nemrég be is indították. All fired up for our 2021 launch, join us virtually on the 2nd March 2021!



💙 Save The Date 💙 pic.twitter.com/R2mGKJAnLe February 16, 2021

A gárda autójáról egyébként nemrég már bemutattak néhány fotót, az igazi versenygép a végleges fényezéssel viszont csak március 2-án mutatkozik be.

Ugyanezen a napon tartja egyébként prezentációját a világbajnoki címvédő Mercedes is.