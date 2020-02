Megérkezett a Red Bull 2020-as autója!

Az osztrák istálló idén is a Honda erőforrásait használja a Forma-1-ben, mely már tavaly is rengeteget fejlődött a riválisokhoz képest. A Red Bull 3 futamgyőzelemmel a 3. helyen zárta a konstruktőri bajnokságot 2019-ben, és versenyzőjük, Max Verstappen is ebben a pozícióban zárta az egyéni pontversenyt.

A csapat nagy célokat tűzött ki maga elé 2020-ra: a Mercedes és a Ferrari ellen szeretnének harcolni a világbajnoki címért, a ma bemutatott új versenyautó pedig reményeik szerint nagy segítségükre lesz ebben.

Habár a technikai szabályok nem változtak 2020-ra, az új, RB16-os versenygépen azért észrevehető néhány újdonság.

A Red Bull a többi csapathoz hasonlóan február 19-én, Barcelonában kezdik meg a felkészülést az új szezonra, azonban már szerdán pályára viszi új versenygépét Silverstone-ban.

Az úgynevezett ‘shakedown-on’ Max Verstappen vezetheti először az RB16-ost, természetesen beszámolunk majd az angliai eseményekről, a nap végén pedig jelentkezünk jól megszokott riportfilmünkkel is.