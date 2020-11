Új tartalékosa lesz hétvégén a Red Bull F1-es csapatainak

A Red Bull két csapata az eddigi versenyeken Sebastien Buemit és Sergio Sette Camarát állította készenlétbe, mivel azonban mindkettejüknek más elkötelezettségük van az előttünk álló hétvégén, más megoldást kellett választani.

Így döntött a Red Bull az észt Jüri Vips mellett, aki idén év közben debütált a Forma-2-es sorozatban. A fiatal pilóta 1 dobogós eredményt szerzett eddig a szériában a DAMS színeiben.