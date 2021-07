Verstappen a nyakát fájlalja, mintegy 270 millió forintos a kár a Red Bullnál

A Red Bull világbajnoki éllovasa Lewis Hamiltonnal ütközött össze a Brit Nagydíj első körében, és nagy sebességgel a gumifalnak csapódott. Verstappen kórházba is kellett szállítani további vizsgálatokra, onnan azonban vasárnap késő este kiengedték.

Dr. Helmut Marko, a Red Bull tanácsadója azt mondja, Verstappen alapvetően jól van.

„Azt gondoltuk, hogy teljesen le lesz merevedve a hihetetlen, 51G-s becsapódás után, de csak a nyakát fájlalja kicsit, máskülönben minden rendben” – mondta Helmut Marko a német RTL-nek adott exkluzív interjújában.

A szakember az Österreich című lapnak nyilatkozva hozzátette: „Egy 51G-s becsapódás nem játék. A tény, hogy Max ennyivel megúszta, azt is mutatja, hogy mennyire edzett.”

„Már visszatért Monte-Carlóba, a fizioterapeutája dolgozik vele. Panaszkodik még a merev nyakára, de ezt leszámítva meglepően jól van. Arra számítottam, hogy pár napig mozdulni sem bír.”

A Red Bull tanácsadója beszélt arról is, a Red Bullnak anyagilag is rendkívül sokba kerül a silverstone-i baleset, ami a költségvetési plafon miatt komoly fejtörést is okozhat.

„A dolgok jelenlegi állása szerint mintegy háromnegyed millió eurós [körülbelül 270 millió forintos) a kár” – mondta Marko, aki azt egyelőre még nem tudja, hogy a Honda V6-os erőforrása menthető-e.

Bár korábban felmerült, hogy a Red Bull esetleg megpróbál keményebb büntetést kicsikarni Hamiltonnak valamilyen úton-módon, az egyébiránt jogász végzettségű Helmut Marko erre nem sok esélyt lát.

„A sportjog szerint egy ilyennek akkor lenne értelme, ha új bizonyítékokat tudnánk letenni az asztalra. De mindenki látta, mi történt. Csupán azt kérdezem magamtól: többet kellene-e kapni azért, ha valaki belevezeti autójának bal elsőjét az ellenfél jobb hátsójába?” – mondta a Red Bull tanácsadója, aki ezzel együtt nem rejtette véka alá, mit gondol a Mercedesről, főleg Lewis Hamilton verseny utáni ünnepléséről, és Toto Wolff csapatfőnök stewardoknál tett látogatásáról.

„A Mercedesnél így csinálják. Mr. Wolffnak semmi dolga nem volt a stewardoknál sem. Az ÖFB edzője, Franco Foda sem megy oda egy futballmeccsen a videóbíróhoz, és mondja el a véleményét.”

„Mi a kemény, de fair versenyzés pártján állunk. És nem a felelőtlen akciókén, mint amilyennek Hamilton manőverét tartjuk.”

Bár több versenyző, köztük Charles Leclerc is – aki közvetlen közelről látta az incidenst – azt mondta, szerinte versenybaleset történt, Helmut Marko nem ért egyet ezzel.

„Nem! Hamilton azzal a tempóval soha nem vette volna be azt a kanyart, túlságosan belül volt.”

A Forma-1 mezőnye jövő hétvégén a Hungaroringre látogat majd, Marko pedig azt mondja, a holland nem próbál meg revánst venni – egyszerűen csak a legjobbját nyújtja majd.

„Mindent meg fog tenni, ami erejéből telik, hogy megnyerje a világbajnokságot. De nem fog bosszúból szabálytalankodni, vagy hülyeséget csinálni. Mi nem süllyedünk le erre a szintre.”