Verstappen erőből legyűrte Hamiltont, győzött Franciaországban!

A pole pozícióból a világbajnoki éllovas Max Verstappen vághatott neki a versenynek: a holland idei második rajtelsőségét szerezte az időmérőn, mellőle Lewis Hamilton, míg a második sorból Valtteri Bottas és Sergio Perez várhatták a piros lámpák kialvását.

Az időmérő edzésen balesetező Yuki Tsunoda a bokszból vágott neki a szezon 7. versenyének.

A RAJT

Verstappen jól kapta el a rajtot, megőrizte a vezetést Hamiltonnal szemben, az 1-es kanyarban azonban elfékezte magát a holland, Hamilton pedig azonnal lecsapott a kínálkozó lehetőségre. Bottas megőrizte a 3., Perez pedig a 4. helyet, őket Sainz, Gasly, Leclerc és Alonso követte.

A 11. körben Daniel Ricciardo támadta Fernando Alonsót, és egy határozott manőverrel el is ment a spanyol mellett. Nem sokkal később követte őt Norris is, így Alonso egy kör alatt két pozíciót veszített, ezzel visszacsúszva a 10. helyre. Pár körrel később Sebastian Vettel is elment a spanyol mellett.

Fotó: Scuderia Ferrari

Leclerc érkezett elsőként a bokszba a 7. helyről: a monacói a kemény keverékű gumikat kapta, és a 19. helyre érkezett vissza a pályára.

Pár körrel később, a 16. körben érkezett Daniel Ricciardo is a McLarennel: az ausztrál Leclerc mögé érkezett vissza a pályára. A 17. kör végén Valtteri Bottast is kihívták a 3. helyről. Leclerc és Ricciardo számára jól működött az elévágás, hiszen az időközben ugyancsak kiálló Sainz és Gasly elé tudtak kerülni.

VERSTAPPEN HAMILTON ELÉ KERÜL!

A 18. körben reagált a Red Bull: Verstappent is kihívták a 2. helyről. Az osztrákok gyorsan dolgoztak, 2,3 másodperc alatt lecserélték a kerekeket a holland autóján, aki így vissza is tudott jönni Bottas elé. Az élről Hamilton is érkezett a 19. körben, és hiába volt gyors a Mercedes a bokszban, Verstappen a címvédő elé tudott kerülni! Fotó: Red Bull Racing

Sergio Perez eközben elnyújtotta első etapját, így ideiglenesen ő vette át a vezetést. A mexikói a 24. kör végén érkezett a bokszba, és a 4. helyre jött vissza.

TAKTIKÁT VÁLT A RED BULL!

A Red Bull próbálta elkerülni azt a hibát, amit idén egyszer már elkövetett, és a 32. körben újra a bokszba hívta Verstappent, hamar világossá vált ugyanis, nem fognak tudni egy kerékcserével elmenni a verseny végéig. A friss gumikkal Verstappen rákapcsolt, nem sokkal később utolérte csapattársát, Perez pedig elegánsan el is engedte maga mellett a hollandot.

A Red Bull versenyzője a Mercedesek nyomába eredt, a 43. körben utol is érte Bottast, a következő körben pedig egy agresszív manőverrel meg is előzte a finnt! A 49. körben Perez is utolérte Bottast, és végül neki is sikerült elmennie a Mercedes mellett. Verstappen hátránya ekkor 2,5 másodperc volt Hamiltonhoz képest.

VERSTAPPEN MEGCSINÁLTA!

Verstappen az utolsó előtti körben érte utol a címvédőt, és a második DRS-zónában el tudott menni mellette!

A Red Bull taktikája tökéletesen működött, Verstappen pedig pazar győzelmet szerzett a szezon 7. versenyét, ezzel 12 pontra növelve előnyét a bajnoki tabellán.

A dobogó legalsó fokára Sergio Perez állhatott fel, míg Valtteri Bottas a 4. helyen ért célba.

A további pontszerzők: 5. Norris, 6. Ricciardo, 7. Gasly, 8. Alonso, 9. Vettel, 10. Stroll.

A Forma-1-es világbajnokság jövő hétvégén folytatódik a Stájer Nagydíjjal folytatódik.