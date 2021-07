Verstappen győzött, Hamilton csak 4. az Osztrák Nagydíjon!

A pole pozícióból a Red Bull ifjú titánja, Max Verstappen várhatta a piros lámpák kialvását: a holland idei negyedik rajtelsőségét szerezte, mellette, az első sorban pedig Lando Norris sorakozott, aki elképesztő kört rakott össze a szombati időmérő edzésen.

A második sorból Sergio Perez és Lewis Hamilton várta a rajtot, míg Valtteri Bottas csak az 5. helyről indulhatott a szezon 9. versenyén.

A RAJT

Verstappen jól kapta el a rajtot, megőrizte a vezetést, és Norris is ügyesen megtartotta pozícióját Sergio Perezzel szemben. Hamilton is próbált előrébb kerülni, de Perez mellett nem tudott elmenni a címvédő.

Esteban Ocon a 3-as kanyarból kijövet szendvicsbe került, összekoccant Antonio Giovinazzival, ennek következtében pedig autójának jobb első felfüggesztése eltört. Az incidens miatt pályára kellett küldeni a biztonsági autót.

A Safety Car a 3. kör végén hagyta el a pályát, Verstappen pedig az utolsó pillanatig kivárt a verseny újraindításával. Perez így támadni tudta Norrist, az 1-es kanyarban meg is próbálkozott az előzéssel, a manőver azonban nem járt sikerrel. Eközben Hamilton is támadásba lendült, a 3-as kanyarban azonban a finn pozíciót veszített csapattársával, Bottasszal szemben.

NORRIS LETERELI PEREZT

A 4-es kanyarban aztán Perez újra támadásba lendült Norrisszal szemben, a McLaren versenyzője azonban leterelte őt a sóderágyba, ami miatt a mexikói visszacsúszott a 10. helyre. A versenybírók megvizsgálták az esetet, Norrist pedig egy 5 másodperces időbüntetéssel sújtották.

A top 10-ből a két AlphaTauri érkezett először a bokszba, hamar kiderült tehát, Yuki Tsunoda és Pierre Gasly kétkiállásos stratégiával próbálja teljesíteni a távot.

A 10. helyen autózó Sergio Perez nem tudott mit kezdeni Daniel Ricciardóval, sőt, még egy pozíciót is veszített Charles Leclerc-rel szemben, aki a 14. körben egy gyönyörű manőverrel elment mellette a 4-es kanyarban.

A 17. körben Daniel Ricciardo megelőzte Sebastian Vettelt, a német ezt követően érkezett is kerékcserére: a lágyak helyére kemény keverékű gumikat szereltek autójára.

HAMILTON ELMEGY NORRIS MELLETT!

A 20. körben Hamilton támadást indított Lando Norris ellen, a 4-es kanyar előtti féktávon pedig be is bújt honfitársa mellé, és átvette a 2. helyet.

A 29. körben Daniel Ricciardo az 5. helyről érkezett a bokszba, a második etapra a Pirelli kemény keverékű abroncsait kapta. 1 körrel később Norris is érkezett a 3. helyről, a brit letöltötte 5 másodperces időbüntetését is. Ugyanebben a körben érkezett Bottas is, aki Norris büntetése miatt természetesen a brit elé tudott kerülni.

A 2. helyen autózó Lewis Hamilton a 31. körben érkezett kerékcserére, természetesen ő is a kemény keverékű gumikat kapta a verseny második etapjára.

Az élen autózó Max Verstappen természetesen 1 körrel később szintén a bokszba hajtott, és megőrizte 13 másodperc körüli előnyét Hamiltonnal szemben.

A 41. körben Charles Leclerc támadta keményen Sergio Perezt a spielbergi pálya 4-es kanyarban, a mexikói pilóta pedig ugyanúgy levezette az aszfaltról a ferrarist, mint őt a verseny elején Norris. Nem is kérdés, Perez 5 másodperces időbüntetést kapott a manőverért. Fotó: Red Bull Racing

Néhány körrel később Leclerc ismét támadást indított Perez ellen, ezúttal a 6-os kanyarban próbálta kívülről körbeautózni a Red Bullt, Perez azonban ismét kivezette őt a pályáról. A mexikói pilóta ezért a szabálytalanságért is megkapta az 5 másodperces időbüntetést.

HAMILTON ELENGEDI BOTTAST

A 3. helyen autózó Bottast közben megkérték arra, mivel Hamilton autója megsérült, ne támadja csapattársát. Nem sokkal később aztán a Mercedesnél meggondolták magukat, hiszen Norris nagyon közel autózott a két Mercedeshez. A következő körben aztán Hamilton elengedte maga mellett Bottast, aki így feljött a 2. helyre.

Az 53. körben Norris kezdte el támadni Hamiltont, és a 6-os kanyarban el is tudott menni a hétszeres világbajnok mellett, aki a kör végén másodszor is kiállt a bokszba.

A 60. kör végén Verstappen is érkezik másodszor: első helye nem volt veszélyben, hiszen 27 másodperces előnyt autózott ki Bottasszal szemben. A holland így friss abroncsokat kapott a futam hajrájára, hamarosan pedig meg is futotta a verseny leggyorsabb körét, amiért járt az 1 bónuszpont.

A 68. körben Fernando Alonso a 4-es kanyarban megelőzte a 10. helyen autózó George Russellt, megszerezve ezzel az utolsó pontszerző helyet.

VERSTAPPEN SIMÁN NYER

Max Verstappen végül magabiztos győzelmet szerzett Ausztriában, így tovább növelte előnyét az összetettben, mely így már 32 pont Hamilton előtt.

Az 5. helyen végül Carlos Sainz ért célba, míg az időbüntetések után Sergio Perez a 6. helyen zárt Daniel Ricciardo, Charles Leclerc és Pierre Gasly ellen.

A verseny utolsó körében Kimi Räikkönen és Sebastian Vettel ütköztek össze.

A Forma-1-es világbajnokság két hét múlva, a sprintfutamos Brit Nagydíjjal folytatódik majd.