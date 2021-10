Verstappen nagy csatában legyűrte Hamiltont Amerikában!

A Forma-1 mezőnye két év után látogatott el ismét az Egyesült Államokba, tavaly ugyanis a koronavírus-járvány miatt nem tudták megtartani az austini versenyt.

A szezon 17. versenyén a világbajnoki éllovasként rajthoz álló Max Verstappen startolt az élről, mellőle bajnoki riválisa, Lewis Hamilton rajtolt, míg a második sorból Sergio Perez és Charles Leclerc várták a piros lámpák kialvását.

A mezőnyt kedvező időjárási körülmények fogadták Texasban: a 28°C-os levegőhőmérséklet mellé száraz aszfalt társult.

A RAJT

A rajtot Hamilton kapta el jobban, és bár Verstappen keményen védte pozícióját, a címvédő az 1-es kanyarban el tudott menni a Red Bull mellett. Sergio Perez is támadni tudta csapattársát, a mexikói azonban érthető módon nem keménykedett a hollanddal, így megőrizte a 3. helyet Charles Leclerc előtt.

Verstappen a verseny első szakaszában folyamatosan tartotta a lépést bajnoki ellenfelével, rendre 1 másodpercen belül autózott Hamiltonhoz képest.

A 10. körben Verstappent a bokszba hívták a 2. helyről, a futam második etapjára megkapta a Pirelli kemény keverékű abroncsait. Ugyanebben a körben Lando Norris is kiállt kerékcserére. A következő körben Daniel Ricciardo is érkezett a másik McLarennel, akárcsak Carlos Sainz. Mindannyian a kemény vegyületű gumikat kapták. A 13. körben Sergio Perezt is a bokszba hívták, ő viszont a közepes keverékű gumikat kapta a második etapra.

VERSTAPPEN ÚJRA AZ ÉLEN

A 13. kör végén Lewis Hamilton is megérkezett kerékcserére, végül Verstappen mögé jött vissza, 6,5 másodperccel lemaradva a hollandtól. A 23. kör környékén Hamilton rákapcsolt, elkezdte faragni a hátrányát, mely a 30. körben már 3 másodperc volt.

Ekkor Verstappent másodszor is a bokszba hívták, a holland pilóta a 3. helyre jött vissza, így ismét Hamilton került az élre. Pillanatokkal később Verstappent elengedte Perez, így a bajnoki éllovas már a 2. helyen száguldott. A következő körben Perez is érkezett a bokszba.

Hamilton a 37. kör végén érkezett második kiállására, ő is a kemény keverékű abroncsokat kapta, és 8 másodperccel Verstappen mögé ért vissza a pályára.

A 41. körben Hamilton nagyon rákapcsolt, rohamtempóban elkezdte csökkenteni a hátrányát Verstappen mögött. 5 körrel a leintés előtt a hétszeres világbajnok hátránya már csak 1,5 másodperc volt.

Hamilton az utolsó körökre utolérte a hollandot, megelőznie azonban nem tudta, így Verstappen végül nagy csatában megnyerte az Amerikai Nagydíjat, és 12 pontra növelte előnyét a világbajnoki összetettben.

Pontot szerzett még Austinban Leclerc, Ricciardo, Bottas, Sainz, Norris, Tsunoda és Vettel. A Forma-1-es világbajnokság két hét múlva folytatódik a Mexikói Nagydíjjal.