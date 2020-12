Verstappen simán nyert, Vettel pont nélkül zárta utolsó ferraris versenyét

A pole pozícióból Max Verstappen várhatta a piros lámpák kialvását: a holland idei első rajtelsőségét szerezte, mellette Valtteri Bottas sorakozott a 2. rajtkockában.

A koronavírus-fertőzésből felépült Lewis Hamilton a 3. helyről rajtolt, mellőle Lando Norris várhatta a piros lámpák kialvását.

A RAJT

A rajtot remekül kapta el Verstappen, megőrizte az első helyet, és mögötte sem történt pozíciócsere az élmezőnyben. Bottas elfordult másodikként, Hamilton a 3., Norris pedig a 4. helyen maradt.

A 6. körben Albon az első DRS-zónában egy remek manőverrel megelőzte Norrist, aki ugyan próbált visszatámadni, a Red Bull versenyzője azonban szépen megszerezte a 4. pozíciót. Két körrel később Stroll indított támadást Kvyat ellen, meg is előzte az oroszt, így a 7. helyen folytathatta a versenyt. Hamarosan Gasly és érkezett Kvyat mögé, ő is el tudott menni a csapattárs mellett.

PEREZ ALATT MEGÁLL A RACING POINT

A 10. körben Sergio Perez alatt megállt a Racing Point autója: a konstruktőri bajnokság szempontjából ez a kiesés nagyon rosszul jött a silverstone-i istálló számára. Perez tehát egy kieséssel búcsúzik a Racing Point csapatától. VIRTUAL SAFETY CAR DEPLOYED (LAP 10/55)



Perez is OUT with a mechanical issue 😭#AbuDhabiGP 🇦🇪 #F1 pic.twitter.com/uz927R7ZMK December 13, 2020

Az incidens miatt a virtuális biztonsági autós protokoll lépett életbe, ezt kihasználva az élről mindenki kiállt a bokszba. Pár perccel később a biztonsági autót is beküldték, Perez autóját ugyanis nem lehetett egyszerűen letolni a pályáról.

A Safety Car a 13. kör végén hagyta el a pályán, Verstappen megőrizte az első helyet Bottas, Hamilton, Albon, Ricciardo, Norris, valamint a két Ferrari előtt. Leclerc mögött Sainz próbálkozott, a spanyol pedig meg is előzte jövő évi csapattársát. Leclerc mögé hamarosan Stroll is megérkezett, viszonylag ő is könnyedén elment a ferraris mellett, azonban a monacói a következő DRS-zónában visszavette a 9. helyet.

A 17. körben Sainz Vettel Ferrariját is megelőzte, így már a 7. helyen száguldott, igaz, vizsgálatot indítottak ellene, miután indokolatlanul lassan haladt a bokszban első kerékcseréje során. Az esetet a leintés után vizsgálják a stewardok.

A 19. körben Stroll megint támadást indított Leclerc ellen, ezúttal is elment a Ferrari mellett, most azonban meg is tudta tartani a 9. pozíciót. Egy körrel később Gasly is megelőzte a monacóit, így Leclerc kicsúszott a pontszerző zónából. A 22. körben Ocon is megelőzte a fiatal pilótát, akinek autóján a közepes keverékű gumik nagyon kezdtek már elfogyni.

A kör végén Leclerc-t ki is hívták a bokszba, autójára felkerültek a kemény keverékű abroncsok, a Ferrari tehát több kiállást nem tervezett a monacóinak.

VERSTAPPEN MAGABIZTOSAN AZ ÉLEN

A 25. körben Verstappen 5 másodperces előnnyel autózott az élen Bottas előtt, a finnt további 2 másodperces lemaradással Hamilton követte. Fotó: Red Bull Racing

A 32. körben Gasly Stroll után Vettelt is megelőzi, az AlphaTauri versenyzője így már a 8. helyen száguldott.

A 40. körben Verstappen már 8 másodperces előnnyel állt az élen, az 5. helyen autózó Daniel Ricciardo pedig ekkor érkezett először kerékcserére. Az ausztrál pilóta a közepes keverékű gumikat kapta, és Gasly elé, a 7. helyre jött vissza.

VERSTAPPEN SIMA GYŐZELEMMEL ZÁRJA A SZEZONT

A verseny hajrája különösebb izgalmakat nem tartogatott, Verstappen a futamot végig kontroll alatt tartva győzött a 2020-as idény utolsó versenyén, az Abu Dhabi Nagydíjon.

A Red Bull versenyzője 16 másodperces előnnyel nyert Bottas előtt, míg a dobogó legalsó fokára Lewis Hamilton állhatott felé. Pontot szerzett még Albon, Norris, Sainz, Ricciardo, Gasly, Ocon és Stroll is.

Remek eredményének köszönhetően a McLaren megszerezte a konstruktőri pontverseny 3. helyét a Mercedes és a Red Bull mögött.

A négyszeres világbajnok Sebastian Vettel pont nélkül zárta utolsó ferraris versenyét: a német pilóta csapattársa, Charles Leclerc mögött, a 14. helyen ért célba Abu Dhabiban.

A 2021-es Forma-1-es világbajnokság március 21-én kezdődik majd az ausztráliai Melbourne-ben.