Wolff: Nem Verstappen az egyetlen, aki esélyes lehet Hamilton helyére

Lewis Hamilton jelenlegi szerződése az idei szezon végén lejár, a brit pilóta azonban nemrég úgy fogalmazott, nem gondol még a visszavonulásra, és szeretné folytatni a versenyzést 2022-ben is.

Hamilton és a Mercedes várhatóan még a nyári szünet előtt leül tárgyalni a folytatásról.

A Mercedesnek azonban gondolnia kell arra is, hogy mi lesz akkor, ha a most hétszeres világbajnok már nem lesz a csapatnál: a nemzetközi sajtóban Max Verstappent rendre összeboronálják a német istállóval, Toto Wolff viszont azt mondja, nem a holland az egyetlen, akire érdemes odafigyelni.

„Az ember mindig figyel azon emberek csoportjára, akik egy Mercedesbe ülhetnek a jövőben” – mondta a szakember a Motorsport.com című lap olasz kiadásának nyilatkozva.

„Max kétségkívül egy fantasztikus csillaga a jövőnek, de nem ő az egyetlen. És látok egy csoportnyi remek fiatalt, akik még nincsenek olyan autóban, amilyenre szükségük lenne a győzelemhez.”

„És ebből az szempontból jó látni, hogyan bontakozik ki a dolog.”

A Mercedesnél egyébként már jövőre lehetőséget kaphat egy fiatal tehetség, George Russell, ha a csapat úgy dönt, nem hosszabbítja meg Valtteri Bottas lejáró szerződését. Toto Wolff viszont világossá tette, megadja a finn pilótának a lehetőséget a bizonyításra.

„Valtteri a versenyzőnk marad, és én mindig lojális leszek a pilótáinkhoz. Viszont mindannyiunknak kötelességünk feltérképezni a lehetőségeket. És ebből a szempontból mindkét autó szempontjából meg kell vizsgálnunk minden lehetőséget.”

„Mivel van két Mercedes-juniorunk is Esteban [Ocon] és George személyében, ők is játszanak bizonyos szerepet. Mindemellett pedig odafigyelünk más tehetségekre is, akik erős formát mutatnak. De ma csak két versenyzőre figyelek, Valtterire és Lewisra.”

„Lewis mindig a Mercedesnél volt. Szerves része a csapatnak. Sokat hozzátesz a csapat teljesítményéhez, és ő a legláthatóbb egyén a csapatban dolgozók közül, és alapvető szerepet játszik sikereinkben.”