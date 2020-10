Räikkönen a 16. helyet szerezte meg a szombati időmérő edzésen, a vasárnapi versenyen azonban tanítani való első kört produkált, a második körnek pedig már a 6. helyen haladva vágott neki.

Az Alfa Romeo versenyzője ugyan sokáig pontszerző helyen haladt, végül azonban csak a 11. helyen ért célba.