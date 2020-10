Red Bull: Heteken belül el kell döntenünk, lecseréljük-e Albont

Miközben Max Verstappen dobogóra állt a Portugál Nagydíjon, Albon a 6. helyről rajtolva csak a 12. pozícióban fejezte be a vasárnapi futamon. A thai versenyző egész évben képtelen felvenni a versenyt csapattársával, a Red Bullnál pedig komolyan elgondolkodtak azon, hogy a következő idényre lecserélik őt.

Christian Horner, a Red Bull csapatfőnöke a vasárnapi verseny után azt mondta, természetesen nagyon szeretnék, ha Albon összekapná magát, leginkább azért, mert hamarosan el kell dönteniük, milyen versenyzőpárossal vágnak neki a jövő évnek.

„Nem sok verseny van hátra, és lassan elérkezünk az év azon szakaszához, amikor el kell kezdenünk a következő idényen gondolkodni” – mondta a Red Bull csapatfőnöke újságíróknak, köztük az F1VILÁG.HU munkatársainak nyilatkozva a verseny után.

„Szóval a következő néhány hétben döntést kell hoznunk. Természetesen tudjuk, mik a lehetőségeink.”

„Ez egy nehéz verseny volt Alex számára. Meg kell vizsgálnunk az adatokat, az összes információt. Az ő esetében például sokkal jobban koptak a gumik. Rengeteg dolgot kell megértenünk, és nyilvánvalóan vissza kell majd vágnia a jövő héten.”

A szakember azt mondja, nem aggódik amiatt, hogy az elérhető versenyzők – főleg Sergio Perez és Nico Hülkenberg – nem várnak ki, és aláírnak egy másik istállóval.

„Szerintem ezen versenyzők számára a Red Bull lenne a prioritás, szóval feltételezem, hogy megvárják, hogyan is döntünk.”

Ha a Red Bull úgy dönt, Nico Hülkenberget ülteti autójába 2021-ben, a német akár már idén lehetőséget kaphatna, hiszen jelenleg nem versenyez sehol. Horner viszont azt mondja, Albonnal fejezik be az évet.

„Elkötelezettek vagyunk Alex mellett az idei évre. A csapatnál mindenki szeretné, ha megtarthatná az ülését a jövő évre. Ő egy remek srác, hisszük, hogy megvan a tehetsége. Ez még csak a második éve a Forma-1-ben, nagyon nehéz dolga van.”

„Mentális szempontból nehéz ez, nagyon nehéz Max ellen mennie. Korábban is bizonyította, hogy vissza tud vágni, és nagyon remélem, hogy jövő héten, Imolában is visszavág majd a mostani, nehéz hétvége után.”

Arra a kérdésre, hogy miért inkább kívülről hoznának versenyzőt, ha Albonnal nem hosszabbítanak, és miért nem ültetnék vissza autójukba például Pierre Gaslyt, a szakember kifejtette: a francia pilóta remekül helytáll az AlphaTaurinál, és úgy érzik, hiba volna kiemelni őt onnan.

„Nekünk nyilvánvalóan rengeteg információnk van a versenyzőkről – egy rendkívül hosszú periódusra vonatkozóan! Pierre most is szuper munkát végzett, és nagyon jól vezet abban a környezetben, az AlphaTaurinál. Jól érzi magát az autóban, és abban a környezetben jóval kisebb nyomás is helyeződik rá. Nincsenek akkora elvárások.”

„És a csapat törekvései is másik, mint amikor még Toro Rossóként szerepeltek az F1-ben. Szóval abszolút van értelme… mindkét fél szempontjából remekül illeszkednek a dolgok.”