Verstappen az élen, problémás nyitónap a Mercedesnél Bahreinben

A Forma-1 mezőnye összesen 3 napot tölt el a szahíri versenypályán, több istálló itt vitte először pályára 2021-es versenyautóját.

Közéjük tartozott a világbajnoki címvédő Mercedes is, mely talán mostanra már megbánta, hogy nem tartott egy rövid bejáratást valahol Angliában.

A délelőtt szolgálatban lévő Valtteri Bottas ugyanis mindössze 6 körig jutott a W12-es modellel, melyet már egy installációs kör után a garázsba kellett tolni váltóprobléma miatt. A műszaki hibás egységet többórás munkával cserélte ki a Mercedes, így Bottas az ebédszünet előtt mindössze néhány kör erejéig tudott csak visszatérni a pályára. Fotó: Mercedes

A finntől aztán délután csapattársa, Lewis Hamilton vette át a volánt: a hétszeres világbajnok már valamivel többet körözhetett, azt azonban nem mondhatjuk, hogy elégedett lehet a napi munkával: 42 körig jutott, és az élen végző Verstappentől 2,2 másodperccel lemaradva a 10. helyen zárt.

Verstappen 1 perc 30,674 másodperces idővel végzett az élen, a holland ráadásul szinte megállás nélkül szelte a kilométereket, végül 139 körig meg sem állt.

A Red Bull versenyzője mögött Lando Norris zárt a 2. helyen, míg az Alpine pilótája, Esteban Ocon lett a 3. A francia versenyző is elégedett lehet, hiszen egymaga 124-szer ment körbe a már villanyfénynél befejeződő tesztnapon. Verstappen és Norris a C3-as, míg Ocon a C4-es, eggyel lágyabb keverékkel érte el napi legjobbját.

Az Aston Martin két versenyzővel dolgozott ma: délelőtt a négyszeres világbajnok Sebastian Vettel volt munkában, délután pedig csapattársa, Lance Stroll vette át az AMR21-es volánját. Ketten összesen 97 körig jutottak.

A Ferrari ugyancsak megosztotta a munkát versenyzői között: Charles Leclerc délelőtt, Carlos Sainz délután körözött az SF21-essel. Előbbi versenyző napja egy pálya szélén való leparkolással ért véget még az ebédszünet előtt, komoly problémáról viszont nem lehetett szó, Sainz ugyanis délután 57 körig meg sem állt. Fotó: Pirelli

A délelőtti körözést még az élen záró Daniel Ricciardo ideje végül a 7. helyre volt elegendő, őt a két AlphaTauri követte Pierre Gasly – Yuki Tsunoda sorrendben, megelőzve Lewis Hamiltont és Charles Leclerc-t.

Az Alfa Romeónál délelőtt köröző Kimi Räikkönen 12., csapattársa, Antonio Giovinazzi 6. lett.

A Haas csapatánál mindkét újonc lehetőséget kapott: délelőtt Mick Schumacher ismerkedhetett a VF-21-es modellel, ám neki sem volt könnyű napja, az amerikai csapat autójában is váltót kellett ugyanis cserélni. A német így 15 kört tett meg, csapattársa, Nikita Mazepin viszont 70 körig meg sem állt délután.

A nap második felében egyébként rosszabbá váltak a körülmények, a felerősödő szél ugyanis valóságos homokvihart varázsolt a pálya környékére. A tesztnapot viszont csak egyszer kellett piros zászlóval megszakítani: akkor, amikor még délelőtt Charles Leclerc alatt megállt a Ferrari.

A Forma-1 csapatai holnap tovább folytatják a munkát Bahreinben, ahol már az Alpine kétszeres világbajnok versenyzője, Fernando Alonso, valamint a Red Bull új igazolása, Sergio Perez is autóba ül.