A motorfejlesztéseket is befagyaszthatják az F1-ben

A száguldó cirkusz csapatait is érzékenyen érinti a járvány miatti pénzügyi válság: eddig 8 futamot kellett halasztani vagy törölni, így a mezőny az év első felében semmiféle bevételhez nem jut.

Hogy elkerüljék a jelentős költségeket, a 2021-re tervezett új technikai szabályok bevezetését 2022-re halasztották, sőt, állítólag arról is folynak az egyeztetések, hogy csak 2023-tól alkalmazzák azokat.

Abban már megállapodtak, hogy jövőre is az idei kasztnikat használják majd a világbajnokság során, és számos egyéb alkatrész befagyasztásáról döntenek.

LEÁLLNAK A MOTORFEJLESZTÉSEK IS?

További intézkedés lehet, hogy nemcsak a kasztni fejlesztését, hanem a motorokat is befagyasztják majd végszükség esetén. Ez jelentősen csökkenthetné a kutatási és fejlesztési költségeket, sőt, a kisebb csapatoknak is kevesebbet kellene fizetniük az aggregátokért a nagy gyártóknak. A motorfejlesztéseket akár több évre is befagyaszthatják.

Hétfőn az F1 csapatai újra értekeznek majd a Nemzetközi Automobil Szövetséggel (FIA) és a Forma-1 vezetőségével a további intézkedésekről, például a költségvetési plafon jövő évi bevezetéséről. A tervek szerint 175 millió dollárban maximalizálnák az istállók éves költségvetését 2021-től, ám úgy tudni, a kisebb csapatok szeretnék, ha ezt az összeget a spórolás végett lejjebb szorítanák.

A döntésekkel természetesen azt kívánják elérni, hogy minden csapat túlélje a krízist.