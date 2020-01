Alonso 2021-ben visszatérne az F1-be, a győzelem a célja!

A spanyol versenyző 2005-ben és 2006-ban lett világbajnok a Renault színeiben, az F1-nek pedig 2018 végén fordított hátat, miután nem tudott jó eredményekért harcolni csapatával, a McLarennel.

Alonso mindazonáltal folyamatosan hangsúlyozta, nem zárja be maga mögött végleg a száguldó cirkusz kapuját, az F1 Racing magazinnak adott interjújában pedig most arról beszélt, milyen tervei is vannak 2021-re.

„Nem fejeztem még be az F1-gyel. 2021 egy jó lehetőség, frissnek érzem magam, készen állok. Olyasvalami ez, amit meg fogok próbálni” – mondta a spanyol.

„Készen fogok állni arra, hogy erősebben térjek vissza az F1-be, ha pedig megfelelő helyen leszek, nyerni is fogok. Annyira bízom magamban, hogy tudom, bármilyen autóval boldogulok, ha pedig minden jól megy, nyernem kell.”

Alonso pályafutása során számos rossz döntést hozott csapatváltásai során, pedig a Forma-1-ben egy jó csapat nélkül nem sok esély van a győzelemre. És jelenleg a Mercedes az az istálló, mely favoritnak számít a királykategóriában. Alonso azt mondja, nyitott lenne arra, hogy csatlakozzon a német istállóhoz.

„Évek óta dominálnak már, és nagyon erős csapatuk van. Meglátjuk, hogyan teljesítenek. Az egyetlen probléma az új szabályokkal az lesz, hogy egyes csapatok másképp értelmezhetik majd, mint a többiek. Szóval az ember odaszerződhet egy olyan csapathoz, amely most nyer, de ha hibáznak a szabályokkal, akkor az emberek megint azt mondogatják majd, hogy rossz döntést hoztam?”

Ha Alonso jövőre visszatér a Forma-1-be, 39 évesen versenyezhet majd a királykategóriában, elmondása szerint viszont a kor nem akadály.

„Nem gondolom, hogy az életkor probléma lenne. Most, hogy nincsenek tankolások, már nem olyan megterhelő. Vasárnaponként 7-8 másodperccel lassabban körözünk, mint szombatonként. Ráadásul a 18 colos kerekekkel a vezetési mód is megváltozik, és mindenkinek újra kellene tanulnia a vezetést.”

Alonso beszélt arról is, véleménye szerint Lewis Hamiltonnak vannak gyenge pontjai, de a riválisok nem látják ezeket. Ő pedig kíváncsi lenne arra, a hatszoros világbajnok hogyan teljesítene nyomás alatt.

„Ismét előrelépett – versenyképesebb, felkészültebb. De még mindig vannak gyenge pontjai, amiket senki sem tett próbára – senki sem nyomta meg ezeket a bizonyos gombokat.”

Alonso szerint Hamilton képességei főleg akkor voltak nyilvánvalóak csapattársával, Valtteri Bottasszal szemben, amikor a Mercedes autója nem volt annyira versenyképes. Azt azonban hozzátette, az elmúlt években olyan komoly nyomás nem nehezedett az angolra.

„Emelte a szintet az elmúlt pár évben, főleg 2019-ben, amikor az autó nem volt olyan domináns, mint korábban. Amikor nem tud győzni, akkor is ott van 1 másodpercre – de nem 20 másodperccel lemaradva, mint ahogy megesett párszor Valtterivel.”

„Egy olyan hétvégén, amikor az autó nem olyan versenyképes, Bottas ötödik, vagy hatodik, vagy egyperces hátrányban van. De Lewis nem. Ha kielemezzük Lewis idényét, mindig látható egyfajta trend. Lassan kezdi az évet, és ezt senki sem használja ki. Mindig izgatottak leszünk, hogy ez az év Bottasé lesz, de végül nem.”

„Jó lenne küzdeni ellene egy igazi csatában. Talán a gyenge pontjai nem valódiak, és minden előre kalkulált, de jó lenne felfedezni. Amikor jó csomagod van, a többiek pedig baleseteznek, te pedig növeled az előnyöd a bajnokságban, mindig nyugodtabb. De ha csak 1 vagy 10 pont a lemaradás, a stressz teljesen más. A hibák különbözőek, a rádióbeszélgetések különbözőek. Látnunk kell, hogy milyen ő akkor, amikor nyomás alatt van.”