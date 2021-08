Rossz hír a kis Schuminak: még egy év a Haas csapatnál

Mick Schumacher remek szezont fut a Haasnál, és ezt annak ellenére mondhatjuk, hogy idén nem nyílt valódi esélye a pontszerzésre. Viszont mind az eddigi 11 futamon értékelhető helyezést ért el, legutóbb a Hungaroringen a 12. pozícióban ért célba.

Ez a legjobb eredménye az újoncnak 2021-ben, és egyöntetű vélemény, hogy rengeteg potenciál van még benne. A hétszeres világbajnok Michael Schumacher fiát sokan ezért jövőre már az Alfa Romeóban látják, de lehet, hogy az átigazolás egyelőre meghiúsul.

A grandprix.com oldalon megjelent pletyka szerint jelenleg úgy néz ki, hogy a kis Schumi is marad a Haasnál, és Antonio Giovinazzit sem tanácsolják el az Alfa Romeótól. Állítólag a (mindkét istállónál befolyással rendelkező) Ferrari szeretné, ha jövőre még változatlan maradna a felállás.

A 22 éves német számára ez nem a legjobb hír, hiszen demotiváló lehet folyton az utolsó rajtsorért küzdeni. Persze, megeshet, hogy 2022-ben az új szabályok szerint épített kocsikkal fordul a kocka, és a Haas is feljebb mozdul a rajtrácson.

Az amerikai istálló főnöke, Günther Steiner eddig is biztos volt abban, hogy megtarthatják Schumachert, és most hasonló üzenetet küldött a sajtón keresztül a Ferrari-csapatvezető Mattia Binotto is.

„Ez az év nagyon nehéznek bizonyul a Ferrari versenyzőakadémiája számára, de tudunk időt szánni arra, hogy a srácok nagyra nőjenek. Mick Schumacher első szezonja arról szól, hogy nyomás nélkül tudjon tanulni, és már elkezdtük a tárgyalást a Haas csapattal, hogy náluk maradhasson” – mondta Binotto a La Gazzetta dello Sport című lapnak.

A szándék tehát egyértelmű, ez pedig kétségkívül jó hír Giovinazzi számára, aki ezek szerint jövőre egy negyedik szezont is elkezdhet az Alfa Romeo színeiben. Mivel Kimi Räikkönen a várakozások szerint visszavonul, az olasz talán Valtteri Bottas személyében új csapattársat kap.

„Giovinazzi a tartalék pilótánk marad, ő az első választásunk, ha valamelyik versenyzőkkel gond adódna. Minden évben jelentős fejlődést mutat, és abban reménykedem, maradhat az Alfánál, mert megérdemli” – biztosította támogatásáról 27 éves honfitársát a Ferrari csapatfőnöke.