Forma-1: 18 verseny 182 nap alatt?

A koronavírus-járvány a Forma-1 terveit is alaposan keresztülhúzta: az április közepére tervezett Kínai Nagydíjat már februárban halasztani kellett, és hiába érkezett meg a mezőny az évadnyitó helyszínére, Ausztráliába, a melbourne-i versenyt végül törölték.

Ezt követően azt is bejelentették, elhalasztják a bahreini és vietnámi versenyeket is, a Forma-1 és az FIA által kiadott sajtóközleményben pedig úgy fogalmaztak, az idény várhatóan május végén rajtol majd.

Egy dolog jelenleg biztos: az összes Forma-1-es istálló önként karanténba vonult március 28-ig, azt azonban nem lehet tudni, pontosan mikor is kezdődik majd a világbajnokság.

A csapatok abban megegyeztek, hogy a nyárra tervezett szünetet előrehozzák, az pedig a koronavírussal kapcsolatos nemzetközi helyzettől függ, hogy a kényszerpihenő pontosan meddig tart.

A Forma-1 menedzsmentje és a csapatok megállapodtak abban, hogy két hétre bezárják gyáraikat, ahogyan arra egyébként a szabályok kötelezik is őket augusztusban. Most minden csapat egyénileg döntheti el, hogy pontosan mikor is szünetelteti a munkát.

PISZKOZAT HÉTVÉGÉIG?

Az Auto Motor und Sport értesülései szerint a Forma-1 vezérigazgatója, Chase Carey, sportigazgatója, Ross Brawn, valamint a csapatok főnökei a hétvégéig szeretnének kidolgozni valamiféle tervet, hogy miképp is folytatódjon számukra a szezon. A koronavírussal kapcsolatos helyzet bizonytalansága miatt ezek a tervek kétségkívül képlékenyek lesznek, de legalább valamiféle iránymutatásként szolgálhatnak arra vonatkozóan, hogy milyen irányt is vesz a bajnokság.

Az egyre valószínűbbnek tűnik, hogy az európai szezon első versenyeit, a holland, a spanyol és a monacói futamot nem tudják a tervezett időpontokban megtartani.

A Forma-1 világa pedig már lélekben felkészült arra, hogy az idény csak június 7-én, a bakui Azeri Nagydíjjal veszi kezdetét, mint ahogy az is biztosnak tűnik, hogy több „triplafordulót” is be kell majd iktatni az új programba, sőt!

Nem elképzelhetetlen, hogy 182 nap alatt 18 versenyt fognak majd lebonyolítani 2020-ban!

RAJT BAKUBAN, ODA A NYÁRI SZÜNET!

Amennyiben a bajnokság valóban elkezdődik az Azeri Nagydíjjal, a silverstone-i versenyig az eredeti tervek szerint folyik majd a bajnokság: a mezőny ellátogat Kanadába, Franciaországba, Ausztriába, majd Nagy-Britanniába – a bonyodalmak viszont itt kezdődnek majd. Úgy tudni, már folynak az egyeztetések arról, hogy a májusra tervezett spanyolországi versenyt be lehetne-e sűríteni július 26-ra, a Brit Nagydíj és a Magyar Nagydíj közé. Mindez azt jelentené, hogy három héten belül három versenyt rendeznének.

És lenne még egy triplaforduló augusztusban is, hiszen a Belga Nagydíj elé, augusztus 23-ra beiktatnák a Holland Nagydíjat, ami logisztikai szempontból mindenképpen egy jó megoldás lehet. Szeptember 6-án pedig az eredeti terveknek megfelelően az Olasz Nagydíjjal folytatódna a bajnokság.

NÉGY VERSENYHÉTVÉGE EGYHUZAMBAN?

Vietnám idén először látná vendégül a Forma-1 mezőnyét, az április elejére tervezett verseny halasztásáról azonban már döntöttek. A Hanoiban tartandó futam új időpontja a Japán Nagydíj elé, vagy mögé eshet. Bárhová is kerül ezen opciók közül, a Forma-1 mezőnyének négy héten belül négy versenyhétvégén kellene részt vennie.

Hogy ez mennyire reális elképzelés, az hamarosan kiderül, mindenesetre érdemes felidézni Ross Brawn legutóbbi nyilatkozatát, aki úgy fogalmazott, nem kizárt, hogy a háromnapos hétvégéket kétnaposra rövidítik a sűrű program miatt.

CSÚSZHAT A SZEZONZÁRÓ, MONACO KIESHET

A szezonzáró helyszíne továbbra is Abu Dhabi lenne, ám eltolhatják egy héttel, december 6-ra, hogy november 29-ra beiktathassák az elmaradó bahreini versenyt. Logisztikailag ez sem okozna komoly problémát a csapatoknak, hiszen a két helyszín mindössze 420 km-re helyezkedik el egymástól.

Noha az Ausztrál Nagydíj szervezői abban bíznak, sikerül új időpontot találni versenyüknek, Melbourne nehéz helyzetbe kerülhet, akárcsak Monte-Carlo és Sanghaj. Ha a Monacói Nagydíjat nem sikerül megrendezni, az azt jelenti, hogy a Forma-1 mezőnye 1955 óta először nem áll rajthoz a hercegségben.

Ilyen lehet a 2020-as Forma-1-es versenynaptár: