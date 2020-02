A német istálló a hibrid erőforrások 2014-es bevezetése óta verhetetlen a Forma-1-ben, Lewis Hamilton pedig tavaly hatodik világbajnoki címét szerezte meg.

A brit versenyző csapattársa 2020-ban is Valtteri Bottas lesz majd, a Mercedes pedig természetesen vb-címvőként favoritként vághat neki az új szezonnak. A csapat pénteken mutatta be új, W11-es kódjelű versenyautóját, melyet Bottas és Hamilton is már aznap kipróbálhatott Silverstone-ban.