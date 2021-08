Az FIA miatt lassult le a Red Bull, a Mercedes pedig egy trükknek köszönhetően gyorsult fel?

A japán gyártó hatalmas előrelépéseket tett a télen, nekik is köszönhetően pedig a Red Bull bombaformában vágott neki a 2021-es Forma-1-es szezonnak.

Sőt, hiába a motorfejlesztések befagyasztása, úgy hírlik, a Honda még év közben, a második specifikációjú erőforrás bevezetésével is tudott egyet ugrani: a Paul Ricard versenypályán és a Red Bull Ringen mintegy fél másodpercet nyertek a Max Verstappenék az egyenesekben a Mercedesekhez képest. Akkor arról lehetett hallani, a Honda mintegy 15 lóerős előnybe került, ennek oka pedig, hogy a szezon első harmadában a japánok még nem használták ki teljesen az erőforrásuk adta lehetőségeket.

Az Auto Motor und Sport értesülései szerint ugyanis a japán mérnökök, illetve a sakurai fejlesztési osztály óvatos akart lenni a motorban rejlő lehetőségek kiaknázásával – leginkább azért, mert az idei szezonra egy teljesen új V6-os erőforrást építettek.

Az évközi előrelépés ugyanakkor annak is köszönhető volt, hogy a hírek szerint egy új specifikációjú turbó is bekerült az erőforrásba, ami az első specifikációjú V6-osban még nem kapott helyet. A hírek szerint erről tudott is a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA), mivel a Honda a megbízhatóság okán változtatott.

Vélhetően ez az oka annak is, hogy a Honda a Magyar Nagydíj hétvégéjén nem tért vissza az első specifikációjú erőforráshoz, hanem inkább berakta a harmadik motort Max Verstappen autójába. Mivel ez ugyanaz a specifikációjú erőforrás, mint ami a silverstone-i balesetben megsérült, a holland versenyző megtarthatta a Hungaroringen megszerzett 3. helyét. Ha a Red Bull és a Honda a szezon elején használt motort rakta volna vissza, a fiatal pilóta rajtbüntetést kapott volna. Fotó: Red Bull Racing

Érdemes ugyanakkor megemlíteni azt a tényt, hogy a Brit Nagydíj hétvégéjén a Mercedes hirtelen komoly előnyre tett szert az egyenesekben: a pénteki edzésnapon egy mintegy fél másodpercet jelentett a köridőt tekintve, a csúcssebességek vonatkozásában pedig mintegy 5 km/h-t. A Red Bull a Hungaroringen reagált is a Mercedes előrelépésére: egy kisebb első szárnyat szerelt autóira, ami meg is lepte a német istállót.

„Mi ugyanannyi motorerővel megyünk, mint Franciaországban és Ausztriában. A Mercedes több erőre tett szert” – állítják a Red Bullnál az Auto Motor und Sport szerint, a Mercedes viszont cáfol: „Az az érzésünk, hogy a Honda visszalépett. A motorunkból már mindent kihoztunk.”

EGY TECHNIKAI DIREKTÍVA LASSÍTHATTA LE A HONDÁT

A német szaklap ugyanakkor rávilágít valamire, ami talán magyarázatot adhat a teljesítményingadozásra. Úgy hírlik ugyanis, hogy a Nemzetközi Automobil Szövetség (FIA) egyik technikai direktívája miatt lassulhatott le a Honda. Az F1-es paddockban az a hír járja, felmerültek viták azzal kapcsolatban, hogy a japán gyártó négy hónapon keresztül miképp operált az energiamenedzsment tekintetében.

Az FIA részéről viszont állítják, nem történtek intézkedések a Honda ellen – ami persze nem jelent semmit, hiszen az erőforrásokkal kapcsolatos változtatásokat általában nem szokták közhírré tenné. A testület technikai szakemberei ilyenkor közvetlenül az érintett gyártóval egyeztetnek, és gyakran még a riválisok sem tudnak róla.

TRÜKKÖZIK A MERCEDES?

Az Auto Motor und Sport szerint viszont van még egy teória, mely szerint nem a Honda teljesítménye esett vissza, hanem a Mercedesé javult – méghozzá a gyanú szerint egy trükk miatt, mellyel a németek egy kiskaput használtak ki a szabályokban. A lap azt írja, egy extra hűtés segítségével juthat plusz lóerőhöz a Mercedes.

Az időmérős körök, illetve a versenyek előtt egyébként lehetőség van a légkamra lehűtésére, de csak meglehetősen régimódi módszerekkel: szárazjéggel. Ennek köszönhetően rövid ideig extra teljesítményt képes leadni a belső égésű motor, ám felmerült a gyanú, hogy a Mercedes az autó hűtőrendszerével hűti a légkamrát, ami viszont a szabályok kijátszását jelentheti.

„Főleg akkor, ha rövid ideig a légkamrában lévő hideg levegőt megtámogatják még több benzin befecskendezésével” – idézi az AMuS a Red Bull egy magát megnevezni nem kívánó szakemberét.

Sokak számára főleg az volt gyanús, amikor Silverstone-ban Hamilton rendre utol tudta érni Verstappent a Copse kanyar előtt, és látszólag jelentős erőtöblettel rendelkezett. Kettejük párharcából végül baleset lett a Brit Nagydíjon. A címvédő istálló viszont cáfolja, hogy a teljesítménynövekedés bármiféle hűtési megoldás miatt következett volna be.

Jó esély van rá, hogy az erőforrásokkal kapcsolatos viták csak fokozódnak majd a következő hetekben, a száguldó cirkusz mezőnye ugyanis Spa-Francorchamps-ba látogat a hónap végén, ahol a motorerő különösen nagy jelentőséggel bír a belga pálya hosszú egyeneseiben.